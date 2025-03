Der Western "Rust" mit Alec Baldwin (66) in der Hauptrolle wird wohl für alle Zeiten mit dem tragischen Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) in Verbindung stehen. Bei den Dreharbeiten im Oktober 2021 wurde sie am Set des Films durch eine Kugel aus einem Revolver tödlich getroffen, den Alec Baldwin in der Hand hielt.