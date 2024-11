"Cold Gun" war mit scharfer Munition geladen

Dabei feuerte Baldwin einen Revolver ab, der versehentlich mit scharfer Munition geladen war. Die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) starb, zudem wurde der Regisseur Joel Souza (51) bei der Tragödie verletzt. In der Folge sah sich der Hollywoodstar einem langwierigen Gerichtsprozess mit dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung ausgesetzt. Im Juli 2024 wurde der Prozess schließlich aufgrund eines Verfahrensfehlers endgültig eingestellt.

Während des laufenden Prozesses sah es lange Zeit so aus, als würde der skandalumwitterte Western einfach in der Versenkung verschwinden, nun wird er auf dem renommierten Filmfestival in Polen am 20. November doch noch seine Weltpremiere feiern. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, kam es wenige Minuten nach der Eröffnung des Ticketvorverkaufs zu einem derartigen Ansturm, dass das Verkaufssystem für rund eine halbe Stunde vollständig zusammenbrach.