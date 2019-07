Rutger Hauer: Seine 12 besten Filme

12. Sin City (2005)

In der Robert Rodriguez' Adaption von Frank Millers Comic-Serie spielt Rutger Hauer die kleinere Schurkenrolle: den Kardinal Roark (neben Powers Boothe als Senator Roark). Der Film ist auch ein gutes Beispiel für die vielen kleinen, aber doch so großartigen Rollen, in denen Rutger Hauer in verschiedenen Filmen immer wieder auftaucht. Wir hätten an dieser Stelle auch Filme anführen können wie " Batman Begins" (2005), "Confessions of a Dangerous Mind" (2002), " Buffy the Vampire Slayer" (1992), "Knockin' on Heaven's Door" (1997) oder "Das Osterman-Weekend" (1983). Bei dieser Gelegenheit sei auch erwähnt, dass Rutger Hauer in einigen legendären TV-Serien mitgespielt hat, z.B. in "Smallville" und "True Blood".