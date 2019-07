Nicolas Cage: 5 Tops & 5 Flops seiner abwechslungsreichen Karriere

In diesem Neo-Noir-Thriller von Regisseur John Dahl ("Die letzte Verführung") wird Cage in einer Kleinstadt in Wyoming in das Mordkomplott zweier Eheleute verwickelt. Der Thriller wird von der spannend verstrickten Handlung und der hervorragenden Besetzung getragen. Wayne (J.T. Walsh) will seine Frau Suzanne ( Lara Flynn Boyle) ermorden lassen und verwechselt Mike ( Cage) mit dem Auftragskiller Lyle ( Dennis Hopper). Mike nimmt das Geld, führt den Auftrag aber nicht aus und warnt Suzanne. Leider informiert er in einem Brief auch den Sheriff des Kaffs, der – was er nicht weiß – Wayne ist. Dumm gelaufen.

