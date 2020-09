Ruth Bader Ginsburg (1933 - 2020): Zwei wichtige Filme über sie

Ebenfalls 2018 kam das Biopic "Die Berufung - Ihr Kampf für Gerechtigkeit" in die Kinos. Hier schlüpfte Felicity Jones unter Mimi Leders Regie in die Rolle der jungen Ginsburg und wir bekommen den schwierige Beginn ihrer juristischen Karriere in den frühen 1960er Jahren erzählt. Es geht darum, wie sie Berufs- und Familienleben schließlich miteinander vereinbaren konnte und sich in einer männerdominierten Branche durchsetzte. Das Drehbuch stammte übrigens von Ruths Neffen Daniel Stiepleman.

"RBG - Ein Leben für die Gerechtigkeit" ist derzeit bei Amazon Prime verfügbar.

"Die Berufung - Ihr Kampf für Gerechtigkeit" (Originaltitel: "On the Basis of Sex") wird auf Netflix angeboten.