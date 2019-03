"Die Berufung": Konventioneller Kampf für Gerechtigkeit

Viele Rückschläge

Auf einer der besten Unis des Landes hat diese Frau Ende der 50er Jahre mit Vorzug ihr Jusstudium absolviert (und zeitweise sogar für ihren Mann mitstudiert, als der an Krebs erkrankt war). Doch als es an die Arbeitssuche geht, weist sie eine Anwaltskanzlei nach der anderen zurück – einfach deshalb, weil sie weiblich ist. Also bleibt ihr nicht anders übrig, als selber Jus zu unterrichten, während ihr Mann als Anwalt Karriere macht. Erst ein an sich unscheinbarer Rechtsfall verhilft ihr dann zu einer beispiellosen Karriere. Doch ehe sie endlich vor Gericht zeigen kann, wie eloquent und gescheit sie ist, gibt es endlose Rückschläge und Hindernisse, die überwunden werden müssen - zumindest, wenn man diesem Film Glauben schenkt.