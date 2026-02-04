Die Filmstars treffen für Apple TV in einer Buddy-Komödie aufeinander. Das wissen wir darüber.

Die Hollywoodstars Ryan Reynolds (49) und Kenneth Branagh (65) werden ihren neuen Film "Mayday" im Herbst 2026 präsentieren. Apple TV hat bei einem Event in Santa Monica ein erstes Bild aus dem Streifen geteilt und auch das Datum der Veröffentlichung wurde bekannt gegeben: Der Film soll am 4. September auf dem Streamingdienst Premiere feiern. "Mayday" wird als "genreübergreifende, actiongeladene Buddy-Komödie" beschrieben, die "den Spionagethriller auf den Kopf stellt".

Hollywoodstars machen gemeinsame Sache Darum geht es in dem Film: Als der ehrgeizige US-Navy-Pilot Lieutenant Troy "Assassin" Kelly (Ryan Reynolds) auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges auf eine streng geheime Mission in russisches Territorium geschickt wird, geht die Operation schief und er bleibt hinter den feindlichen Linien zurück. Dort wird er laut einer Vorankündigung von Apple TV von Nikolai Ustinov (Kenneth Branagh) entdeckt, einem grimmigen Ex-KGB-Agenten mit einer Schwäche für amerikanische Kultur. "Troy glaubt, seine Tage seien gezählt - doch vielleicht führt eine unerwartete Allianz der beiden nicht nur zu seiner Rettung, sondern auch zu einer Freundschaft, die keiner von ihnen für möglich gehalten hätte."

Auch diese Schauspieler sind dabei Neben Ryan Reynolds und Kenneth Branagh sind in dem Film auch Marcin Dorociński (52), Maria Bakalova (29) oder David Morse (72) zu sehen. Geschrieben, inszeniert und produziert haben den Film John Francis Daley (40) und Jonathan Goldstein (57). Fans von Ryan Reynolds können sich also auf ein baldiges Wiedersehen freuen. Der Schauspieler, der auch als ausführender Produzent des neuen Films fungiert, war zuletzt 2024 in "Deadpool & Wolverine" zu sehen. Kenneth Branagh hat in den vergangenen Jahren viel hinter der Kamera gearbeitet, war aber auch in "Tod auf dem Nil" oder "Oppenheimer" als Schauspieler dabei.

