Deadpool, aber nur in einer Nebenrolle?

Rund ein Jahr nach dem Kinostart von "Deadpool & Wolverine" plane Reynolds seine Rückkehr, berichtet das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter". Der 48-Jährige arbeite demzufolge an mehreren Ideen für einen Ensemble-Film, in dem Deadpool auf drei bis vier X-Men-Charaktere treffen soll. Um welche der Mitglieder der Superhelden-Truppe es sich handelt, sei nicht bekannt.

Womöglich könnte Reynolds demzufolge nur in einer Nebenrolle als der Antiheld in dem Film auftauchen. Der Charakter des Stars könnte demnach nur am Rande mitspielen. Es werde angenommen, dass Reynolds der Ansicht sei, so könnten die X-Men auf unerwartete Weise eingesetzt werden.

Der Hollywoodstar sei bekannt dafür, an unterschiedlichen Konzepten zu arbeiten, bevor er seine Vorstellungen mit den zuständigen Personen bei Marvel teile. Das Projekt befinde sich in einer sehr frühen Phase und Reynolds bastele daran noch getrennt vom Studio. Kürzlich war berichtet worden, dass Drehbuchautor Michael Lesslie (41) an einem Skript für einen X-Men-Film schreibt. Dabei soll es sich nicht um den hier erwähnten Reynolds-Streifen handeln.