Wenn sich Ryan Reynolds und Hugh Jackman in ihren Marvel-Paraderollen die Ehre geben, darf man sich zugleich auf viele Überraschungen in Form von Gaststars freuen. Wer taucht im ebenso blutigen wie witzigen MCU-Spektakel "Deadpool & Wolverine" denn eigentlich auf?

Stars wohin das Auge reicht

Da die aus "Loki" bestens bekannte TVA mitmischt, bekommen wir es mit diversen Alternativ-Welten zu tun, weshalb es ja auch möglich ist, den in "Logan" einen Heldentod gestorbenen Wolverine durch eine andere Version seiner selbst zu ersetzen (eine weitere Variante wird kurz durch Henry Cavill verkörpert).

Als unsere beiden Titelfiguren dann auf einer riesigen Müllhalde namens The Void landen, wo man sich auch an ein "Mad Max"-Szenario erinnert fühlt, wird es überhaupt wild, denn dort treffen sie etliche bewährte MCU-Figuren, die sozusagen nicht mehr gebraucht werden. Zunächst erscheint Johnny Stormy aka. The Human Torch in Gestalt von Chris Evans, der als Team-Mitglied der Fantastischen Vier ja bereits in zwei Filmen zu sehen war. Leider ergeht es ihm in der Void aber nicht gut, denn sobald er der bösen Cassandra Nova (Emma Corrin) gegenübersteht, wird er sich nicht mehr lange seiner Gesundheit erfreuen können.

An weiteren vertrauten Figuren taucht die von Dafne Keen gespielte Mutantin Laura aka. X-23 auf, die in "Logan" eine prominente Rolle spielte. Außerdem dürfen wir ein Wiedersehen mit Elektra (Jennifer Garner) feiern. Wem dieser Name nichts sagt, der muss sich schon etwas weiter in der Filmgeschichte zurückbewegen, um sich in "Daredevil" von 2003 und dem "Elektra" betitelten Nachfolger von 2005 schlau zu machen. Die größte Überraschung bietet wohl Wesley Snipes, der sich hier nach langer Pause wieder als Blade sehen lässt.