Die Nominierten in den wichtigsten Sparten sind:

Auf die Trophäe für die außergewöhnlichste schauspielerische Leistung in einem Spielfilm hofft der Cast von "A Complete Unknown", "Anora", "Konklave", "Emilia Pérez" und "Wicked".

In der Kategorie Bester Hauptdarsteller treten Timothée Chalamet (29) für seine Leistung im Bob Dylan Biopic "A Complete Unknown", Adrien Brody (51, "The Brutalist"), Ex-Bond-Held Daniel Craig (56, "Queer"), Ralph Fiennes (62, "Konklave") und Colman Domingo (55, "Sing Sing") gegeneinander an.

Den Titel Beste Hauptdarstellerin könnten gewinnen: Demi Moore (62, "The Substance"), Cynthia Erivo (38, "Wicked"), Mikey Madison (25, "Anora"), Karla Sofía Gascón (52, "Emilia Pérez") und Pamela Anderson (57, "The Last Showgirl"). Moore heimste am Sonntag (5. Januar) bereits den Golden Globe ein - den ersten ihrer 45-jährigen Karriere.