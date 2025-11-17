Die Screen Actors Guild Awards oder kurz auch SAG Awards gelten neben den Oscars als einer der wichtigsten Schauspielpreise der Welt. Die Auszeichnungen der US-Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA werden ab dem kommenden Jahr unter einem neuen Namen verliehen. Ab 2026 werden Hollywoodstars bei den The Actor Awards geehrt.

Das ist der Grund für Umbenennung der SAG Awards

Die nächste Verleihung, die für den 1. März 2026 geplant ist, wird erstmals unter dem vollen Namen "The Actor Awards presented by SAG-AFTRA" stattfinden. Daneben soll sich eigentlich nichts ändern. Erstmals waren die SAG Awards im Jahr 1995 verliehen worden, die Trophäe, die die Schauspielerinnen und Schauspieler erhalten, wurde laut der Gewerkschaft aber schon immer "The Actor" genannt. Die Entscheidung, die Verleihung umzubenennen, habe daher einfach Sinn ergeben.



"Wir wollten unserem heimischen und internationalen Publikum klarer vermitteln, worum es bei dieser Show geht - wir ehren Schauspieler aus Film und Fernsehen", heißt es auf der Webseite des Preises. Die Stars werden weiterhin von ihren Kolleginnen und Kollegen gewählt. Dies ist auch ein Grund dafür, warum die Auszeichnung einen solchen Stellenwert hat.

Die Actor Awards gelten seit vielen Jahren auch als ein wichtiger Indikator für den wohl bedeutendsten Filmpreis der Welt - die oft nur als Oscars bezeichneten Academy Awards. Die Nominierungen für die 98. Oscars sollen im Januar mitgeteilt werden. Die Gala findet zwei Wochen nach den Actor Awards, am 15. März 2026, statt.