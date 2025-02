Timothée Chalamet (29) und Demi Moore (62) gehören zu den großen Gewinnern bei der Verleihung der SAG Awards 2025 am 23. Februar. Chalamet gewann in Los Angeles den Preis der Schauspielergewerkschaft als bester Hauptdarsteller für "Like A Complete Unknown". Demi Moore räumte für ihren Part in der Body-Horror-Groteske "The Substance" den Award als beste Hauptdarstellerin ab.

Die SAG Awards gelten als wichtiger Indikator für den wohl bedeutendsten Filmpreis der Welt. Am kommenden Sonntag, in der Nacht vom 2. zum 3. März, findet mit der Oscarverleihung der Höhepunkt der Award Season statt.