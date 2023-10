Ein Actionstar vom Format eines Sylvester Stallones ist sowieso längst von allen Fans zum Superhelden erklärt worden. Aber seit er auf Amazon Prime Video tatsächlich einen gespielt hat, ist die Welt gleich noch ein Stück weiter in Ordnung.

Umso erfreulicher, dass nun laut "The Hollywood Reporter" ein Sequel zu "Samaritan" in Arbeit ist, bei dem Stallone erneut in die Rolle des alternden unscheinbaren Sanitärarbeiters Mr. Smith schlüpfen wird, dessen wahre Identität durch einen Teenager aus der Nachbarschaft aufgedeckt wurde. Eigentlich galt der einstige Superheld seit 20 Jahren für tot, nachdem er sich einst einen epischen Kampf mit einem Superschurken geliefert hatte.