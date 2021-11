"Santa Inc."-Trailer: Seth Rogen spricht fluchenden Santa

Mit "Sausage Party" hat uns Seth Rogen bereits vorgeführt, wie man einen ganz und gar nicht kindergerechten Animationsfilm macht.

Nun präsentiert er uns mit "Santa Inc." eine Weihnachts-Serie, in der Santa gerne zu Kraftausdrücken greift, was nicht weiter verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass ihm Rogen auch seine Stimme geliehen hat.

Was uns an erwachsenen-tauglichen Schmähs erwartet, verrät bereits ein Trailer: