10 schräge Filme für den Advent, die jede Weihnachtsstimmung killen

Man stelle sich eine Gesellschaft vor, in der Pärchen-Bildung das oberste Gebot ist und Singles in eine Anstalt kommen. So sieht die Zukunft in "The Lobster" aus. Aber es wird noch schräger: Singles haben in der Anstalt genau 45 Tage Zeit, um einen passenden Partner unter den anderen Singles zu finden. Wenn das nicht klappt, werden sie in ein Tier verwandelt und ausgesetzt. Wie nett!

David ( Colin Farrell) scheitert bei der Pärchen-Bildung und flieht daher aus der Anstalt in den umliegenden Wald. Dort herrschen die von der Gesellschaft ausgestoßenen und verfolgten "Loners", die genau umgekehrte Regeln hochhalten. Hier sind Liebespaare verpönt. Klar, dass David sich jetzt in eine kurzsichtige Frau ( Rachel Weisz) verliebt.

"The Lobster" ist auf Amazon Prime zu seheh, aber nicht im Prime-Abo-Angebot enthalten.