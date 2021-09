"Savage x Fenty Show Vol. 3" von Rihanna startet bei Amazon

Diese Stars sind in der Savage x Fenty Show 2021 zu sehen

Der Trailer zum Fashion-Event verrät bereits einige Stars, die die Unterwäsche von Rihanna zeigen werden. So werden unter anderem Namen wie Gigi Hadid, Irina Shayk, Adriana Lima, Sabrina Carpenter und Vanessa Hudgens genannt.

Im vergangenen Jahr überraschten in der Inszenierung auch Demi Moore und Paris Hilton in edler Reizwäsche und Topmodels wie Cara Delevigne sind normalerweise ebenfalls dabei – man kann also davon ausgehen, dass man in der Show 2021 auch mit einigen Überraschungsgästen rechnen kann.