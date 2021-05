Die erste Staffel wurde häufig dafür kritisiert, lediglich Klischees über Frankreich zu bedienen und eine naive Perspektive der Amerikanerin Emily (Lily Collins) in den Fokus zu rücken, die Paris und den französischen Lebensstil nur oberflächlich betrachtet.

"Für mich ist das die Evolution des Charakters. Ich denke, wenn man zum ersten Mal in Paris ist, ist man überwältigt von der Schönheit der Stadt und das sieht man (in der Serie, Anmerkung). (...) So hat sie das wahrgenommen – sie war wie erschlagen von der Schönheit, die sie auf einmal umgab", erklärte Showrunner Star im Interview mit "Variety".

Zudem hätte die erste Staffel keine große Zeitspanne abgedeckt, es ging lediglich um den Neuanfang des Hauptcharakters in Frankreich. Das soll in der zweiten Staffel anders sein: "Emily nimmt sich der Stadt mehr an" und soll sich mehr mit der Kultur und vor allem der Sprache befassen, so Star.

Marketing-Consultant Emily wird auch in der Fortsetzung die Höhen und Tiefen im Berufsalltag zu meistern versuchen, doch die Stadt der Liebe hat selbstverständlich noch mehr zu bieten. Star kündigte "unerwartete Plotlines" an, die wohl auf das Liebesdreieck zwischen ihr, Camille und Gabriel anspielen. "Das hat sie nicht kommen sehen und das wird ihr in der kommenden Staffel auf den Kopf fallen", fügte der Showrunner hinzu.