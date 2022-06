"Save Me"-Amazon-Prime-Serie nach Mona-Kasten-Bestseller

"Save Me": Darum geht es in der Serie

Heldin der Maxton-Hall-Trilogie ist Ruby Bell. Sie bekommt ein Stipendium für das (fiktive) Maxton Hall College, einer der teuersten Privatschulen Englands. Mit Geld, Glamour und Macht will Ruby nichts zu tun haben. Sie versucht, sich so gut wie unsichtbar zu machen. Dennoch fühlt sie sich von dem reichen, arroganten James Beaufort angezogen, dem heimlichen Anführer der Schule. Dann gerät ihr brisantes Material über James' Familie in die Finger ...

2018 veröffentlichte die Hamburgerin "Save Me". Noch im selben Jahr folgten die beiden Nachfolger: "Save You" im Mai und "Save Us" im August. Im Juni 2018 standen "Save Me" und Save You" auf den Plätzen eins und zwei der Paperback-Bestsellerliste.