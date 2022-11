Beckhams Worte bei Premiere in London

Zur Premiere in London waren die Jungs mit ihren Eltern gekommen, die in der Serie ebenfalls prominent zu Wort kommen. In "S.O.S." nimmt Beckham selbst eine Art Vaterrolle für die Kinder ein, was auch an seinen Worten deutlich wird. "Was ich erreichen wollte? Ich glaube, was wir alle mit unseren Kindern erreichen wollen", sagte der Vater von vier Kindern. "Wir wollen, dass sie Selbstvertrauen haben, dass sie an sich glauben."

Genauso wichtig sei es ihm, den Breitensport Fußball zu unterstützen. "Ich möchte, dass die Leute wirklich sehen, wie wichtig die Basis für den Fußball ist, vor allem hier in England" sagte Beckham, der 115 Länderspiele für sein Land absolviert hat. "Ich hatte das Glück, in einem Team in dieser Echo League zu spielen, und ich war Teil einer sehr erfolgreichen Mannschaft. Aber es war eine Menge harte Arbeit, und es geht um die Gemeinschaft."

Eine simple, aber wichtige Botschaft wiederholte David Beckham bei der Premiere, als er sich zum Abschluss an die Jungs wandte. "Es geht nicht nur darum, was ihr auf dem Platz macht, es ist sogar noch wichtiger, was ihr neben dem Platz macht", so der Ex-Nationalspieler. "Das hat mir einer der Trainer von Manchester United gesagt. Ja, man kann erfolgreich auf dem Spielfeld sein, aber ein guter Mensch zu sein, ist noch wichtiger."