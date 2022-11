Zu Octavia Butlers Science-Fiction-Roman "Kindred" gab es seit der Veröffentlichung im Jahr 1979 eine handvoll Adaptionen. Nun wagt sich auch Disneys FX an den Zeitreise-Stoff heran und verfilmt "Kindred" als achtteilige Fantasy-Serie. Im Teaser-Trailer kann man einen ersten Blick auf die FX-Serie werfen. Darin macht die Adaption einen ausgesprochen angsteinflößenden Eindruck und beweist, wie viel Horror in ihr steckt. Man darf also auf den Start der Verfilmung gespannt sein.