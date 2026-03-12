Wenn Kidman als Gerichtsmedizinerin das Skalpell ansetzt, möchte man wissen, welcher Krimi der Romanreihe verfilmt wurde.

Ab sofort ist Nicole Kidman in der Pathologie daheim. Kein Wunder, denn immerhin übernimmt sie in der neuen Prime-Video-Serie "Scarpetta" die Rolle einer berühmten Romanfigur. Gerichtsmedizinerin Dr. Kay Scarpetta wurde 1990 von Krimiautorin Patricia Cornwell ins Leben gerufen und ist der Star einer Buchreihe, die inzwischen 29 Romane umfasst. Doch welcher Band - oder welche Bände - wurden für die Serie als Vorlagen gewählt?

Postmortem und Autopsy ermöglichen zwei Zeitebenen Die Prime Video-Serie verfolgt einen besonderen Ansatz: Sie erzählt die Buchreihe nicht chronologisch von vorn, sondern verknüpft zwei weit auseinanderliegende Zeitpunkte der Romanserie zu einer gemeinsamen Geschichte. Dadurch wird die Handlung auch auf zwei Zeitebenen erzählt. Die beiden Romanvorlagen sind: " Postmortem“ (deutscher Titel: "Ein Fall für Kay Scarpetta" bzw. "Mord am Samstag"): Der allererste Roman der Reihe von 1990 dient in der Serie als Grundlage für die Vergangenheitsebene. Hier wird gezeigt, wie Kay Scarpetta (Rosy McEwen) als neu ernannte Chef-Gerichtsmedizinerin in Richmond ihren ersten großen Serienkiller-Fall löst und gegen die Skepsis ihrer männlichen Kollegen kämpfen muss.

"Autopsy" von 2021: Das ist der 25. Band der Reihe. Er dient als Basis für die Gegenwartsebene. In diesem Buch kehrt Kay (Nicole Kidman) nach vielen Jahren Abwesenheit in ihre alte Position nach Virginia zurück. Die Serie nutzt dieses Motiv der Rückkehr, um die gealterten Versionen der Charaktere einzuführen und Verbindungen zu dem früheren Fall zu knüpfen. Das bietet die Möglichkeit, einerseits die Origin-Story der Hauptfigur zu zeigen, andererseits ein modernes Krimi-Drama zu erzählen, in dem aktuelle Technologien wie KI und moderne Forensik einfließen können.

Die Serie "Scarpetta" ist also weniger die getreue Verfilmung eines einzelnen Buches, sondern sozusagen eine "Best-of"-Adaption, die das Erbe von 36 Buch-Jahren in zwei Zeitebenen bündelt. Außerdem ist ja noch reichlich Stoff für weitere Staffeln vorhanden – tatsächlich wurde Staffel 2 bereits vor dem Start der ersten in Auftrag gegeben. Die Thriller-Serie ist seit 11. März 2026 exklusiv auf Prime Video verfügbar.