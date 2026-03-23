Krimifans können dank Patricia Cornwell bereits seit 1990 in Buchform die morbiden Abenteuer der Gerichtsmedizinerin Kay Scarpetta mitverfolgen. Erst seit 2026 ermittelt die Autopsie-Heldin aber auch in Serienform in Gestalt von Nicole Kidman. Auf Prime Video sind am 11. März gleich alle 8 Folgen von "Scarpetta" Staffel 1 an den Start gegangen und haben uns mit einem extrem gemeinen Cliffhanger zurückgelassen. Wie stehen also die Chancen auf Staffel 2 ? Darauf wollen wir euch im folgenden Artikel eine Antwort geben.

Was ist in Staffel 2 für Scarpetta geplant?

Wer sich bereits 2024 über die Ankündigung der geplanten Serie informiert hat, ist eindeutig im Vorteil, denn damals verriet zum Beispiel der "Hollywood Reporter", dass von Anfang an gleich zwei Staffeln bei Amazon Prime Video in Auftrag gegeben wurden. Weitere Folgen werden also auf jeden Fall produziert und es gibt bereits ein paar kleine Andeutungen über den kommenden Verlauf. "Scarpetta"-Showrunnerin Liz Sarnoff plauderte nämlich in einem aktuellen Interview mit dem "Hollywood Reporter" einige Geheimnisse aus:

"Die zweite Staffel setzt in der Gegenwart recht bald nach den Ereignissen von Episode 8 der ersten Staffel an. In der Vergangenheits-Ebene steigen wir etwas später wieder ein. Da wir den Mord bereits in Folge sieben aufklären konnten, war es uns möglich, all diese Handlungsfäden abzuschließen. Aber weil das emotionale Storytelling der Schlüssel für die Gegenwart ist, wollten wir die unmittelbaren Nachwirkungen davon nicht überspringen.

Pro Staffel verarbeiten wir zwei Bücher – in Staffel 1 waren das "Postmortem" und "Autopsy", und nun widmen wir uns "Cruel and Unusual" ("Vergebliche Entwarnung" aka. "Phantom") und "The Body Farm". Die Geschichten nehmen also definitiv an Fahrt auf und es geschehen Morde. "Cruel and Unusual", das in der Vergangenheit spielt, handelt von einem Häftling, der hingerichtet wird – das gibt uns zu Beginn der Staffel einen ganz neuen Schauplatz, in den wir eintauchen können.

Ich denke, die nächste Staffel konzentriert sich bei den Charakteren in der Gegenwart stärker darauf, wie ihr Weg bis zu einem gewissen Grad ohne die anderen aussieht, da sie sich alle getrennt haben. Die Frage ist: Finden sie am Ende wieder zusammen? Bleiben diese Trennungen bestehen und wer passt wirklich zu wem? Zu Beginn der Staffel ist es für sie eher eine Erkundungsreise auf sich allein gestellt, bevor sie schließlich alle wieder zusammengeführt werden."

Die Dreharbeiten zu "Scarpetta"-Staffel 2 haben bereits begonnen und werden sich bis in den Sommer hinziehen. Daher ist mit den weiteren Folgen dann wohl ab März 2027 zu rechnen.