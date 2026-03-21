Ausgestrahlt werden soll "Schäm dich Reich!" ab dem 29. April, um 23:15 Uhr, auf ProSieben sowie via Joyn . Die Wolters machen "aus einem romantischen Kennenlernen ein Spiel voller Fremdscham", heißt es in einer Pressemitteilung. Darum wird es in dem Format genau gehen.

In etwas mehr als einem Monat startet auf ProSieben und bei dem Streamingdienst Joyn eine neue Show mit Dennis und Benni Wolter . Die 35-jährigen Zwillinge, unter anderem bekannt für "World Wide Wohnzimmer", führen durch "Schäm dich Reich!" . Der Titel ist dabei einer Ankündigung zufolge auch Programm.

"Lockvögel" sorgen für Fremdscham

Personen, die in der Mitteilung als "Lockvögel" bezeichnet werden, begeben sich demzufolge mit einem Knopf im Ohr auf ein echtes Date. Die Wolter-Zwillinge stellen ihnen zunehmend peinliche Aufgaben, die sie erfüllen sollen. Die mögliche Gewinnsumme, die nach dem Date zwischen "Lockvogel" und dem Gegenüber geteilt werden soll, steigt offenbar auf bis zu 4.000 Euro, wenn die Herausforderungen gemeistert werden.

Sollte das Ganze auffliegen, ist das Geld weg. Vorbei sei die Tortur erst, wenn die Wolters alles auflösen. Man wolle "jede Grenze des guten Geschmacks" testen. So kann es wohl beispielsweise zum Aufessen von Resten auf fremden Tellern oder einem vorschnellen "Ich liebe dich" und dergleichen mehr kommen. "Erst blamieren, dann abkassieren: Wer schon immer einmal sehen wollte, wie ein erstes Date besser nicht laufen sollte, darf diese Dating-Game-Show nicht verpassen", werden die Zwillinge zitiert.