Sie besang schon den "Skyfall" von James Bond und wurde dafür mit einem Oscar ausgezeichnet. Nun plant Weltstar Adele (37), ihre Karriere vor der Kamera auszuweiten. Wie die US-amerikanische Branchenseite "Deadline" berichtet, wird die Musikerin in dem neuen Filmprojekt von Tom Ford (64) eine Rolle übernehmen und somit ihr Schauspieldebüt feiern.

Ihre musikalischen Qualitäten wird Adele aber aller Voraussicht nach auch als Schauspielerin unter Beweis stellen dürfen. Zwar sind Details zu ihrer Rolle noch nicht bekannt, doch laut dem Bericht basiert Tom Fords neues Projekt - bei dem er Regie, Drehbuch und Produktion übernimmt - auf dem Roman "Cry To Heaven" von Anne Rice. Die Geschichte spielt im Italien des 18. Jahrhunderts in der Welt der Oper - also das perfekte Setting für Adele, um eine stimmgewaltige Diva zu verkörpern.

Wenn sich die Adaption an die Vorlage hält, so geht es in "Cry To Heaven" um den gemeinsamen Lebensweg eines ungleichen Duos: Ein venezianischer Adliger und ein kastrierter Sänger aus Kalabrien, die beide in der Opernwelt nach Erfolg streben. Die Geschichte berührt Themen wie Identität, Verrat, Liebe und das Streben nach künstlerischer und persönlicher Freiheit.