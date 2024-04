Mag es Sängerin Adele (35) nicht, wenn sie mit Schauspielerin Rebel Wilson (44) verglichen wird? Das behauptet Wilson angeblich in ihrem neuen Buch. Wenn es um Körpermaße gehe, müsse sie vorsichtig sein mit dem, was sie sage, schreibt sie laut einem Vorabauszug darin. Laut "InTouch Weekly" fügt sie in ihren Memoiren "Rebel Rising" hinzu: "Deshalb, glaube ich, hasst mich Adele".

Es habe eine Zeit gegeben, in der Adele "kräftiger war" und "einige Leute uns miteinander verwechselten", so Rebel Wilson demnach. Das nehme sie zumindest an, denn sie habe Adele nie gefragt, meint sie dem Bericht zufolge in dem Buch, das am 2. April erscheint, weiter.

Laut der Schauspielerin habe sich Adele bei den wenigen Malen, bei denen sie und die Sängerin sich begegnet seien, angeblich "immer schnell" weggedreht, wenn sie sah, dass Wilson in ihre Richtung gekommen sei. Die 44-Jährige geht offenbar davon aus, dass Adele es einfach nicht mochte, mit ihr verglichen zu werden.