Das ändert sich im Konzept der Spielshow

Die ersten drei Staffeln liefen ab 2019 bei ProSieben. In Staffel eins und zwei traten nichtprominente Personen im "Schlag den Star"-Duell-Prinzip gegeneinander an. In der dritten Staffel kämpfte der Titelverteidiger aus der vorangegangenen Sendung pro Show gegen bis zu zehn Herausforderer an.

In der Neuauflage, die mit vier neuen Folgen angekündigt wird, werden in vier Shows jeweils elf Prominente in zehn Spielen gegeneinander antreten. "Dabei sind sportliches Geschick und Köpfchen gefragt, denn es geht um satte 10.000 Euro pro Runde", heißt es in der Ankündigung.