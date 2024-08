Amira Pocher (31) ist Geschichte - in der neuen Ausgabe der Spielshow "Schlag den Star" trat die Österreicherin erstmals wieder als Amira Aly in Erscheinung und wollte im Duell mit Schlagersängerin Vanessa Mai (32) den Beweis antreten, auch abseits ihrer gescheiterten Ehe mit dem selbsternannten Bildschirmkontrolleur Schlagzeilen schreiben zu können. Am Ende schaffte sie das tatsächlich - obwohl zwischenzeitlich sogar ein Unwetter (nicht namens Olli) dazwischenfunkte.