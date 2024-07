"Schlag den Star": Bushido und seine Frau als Gewinner-Team

Am Ende des spannenden Duells entscheid "Familie Bushido", wie Opdenhövel Anis und Anna-Maria Ferchichi nannte, die Sport-, Spiel- und Wissensshow mit 72 zu 48 Punkten für sich und gewann damit die 100.000 Euro Siegesprämie .

Bei der Pärchen-Duell-Premiere von "Schlag den Star" setzten sich Samstagnacht (13./14. Juli, ProSieben) Rapper Bushido (45) und seine Ehefrau , Influencerin Anna-Maria Ferchichi (42), gegen das Ehepaar Annemarie (46) und Wayne Carpendale (47) durch. Lange lieferten sich die Paare ein Kopf-an-Kopf-an-Kopf-an-Kopf-Rennen in der Live-Show, durch die Moderator Matthias Opdenhövel (53) führte.

Moderatorin Annemarie Carpendale fügt hinzu: "Witzigerweise tauschen wir gerade die Rollen. Normalerweise bin ich der Optimist - aber gerade bin ich richtig genervt, dass wir verloren haben. Das ist natürlich nicht das Ziel gewesen. Aber wie es immer so ist im Leben, wenn es besonders knapp ist, ist es besonders ärgerlich."

Wayne Carpendale zeigte sich in der Show als fairer Sportsmann und auch danach als guter Verlierer: "Es war ein langer Abend. Und wenn du ein bisschen Sportler bist, dann willst du das Ding gewinnen. Ich kann nicht sagen 'es ist mir egal, dabei sein war alles'. Wir wollten gewinnen. Wir haben nicht gewonnen. Wir haben bis zum letzten Spiel alles offengehalten. Hatten eine geile Führung zwischendurch - die haben wir verkackt", fasst er das Spielgeschehen gegenüber dem Sender zusammen. Sein positives Fazit: "Aber ich glaube, es war eine sehr unterhaltsame Show."

"Nach der ersten Runde 'Tauziehen' war ich weg. Ich dachte mir: 'Wie soll ich das hier überleben?' In der Mitte hatten wir einen richtigen Hänger. Aber wir haben uns so brutal zurückgekämpft ", fasst Bushido den Ablauf zusammen. Anna-Maria ergänzt: "Es war krass auf ganzer Linie . Es hat Spaß gemacht. Das habe ich mir gewünscht. Wir machen das zum ersten Mal und wir machen das, weil es Spaß macht."

Begeistertes Feedback bei Social Media

Diese ungewöhnliche Variante der altbewährten Show, bei der erstmals zwei Ehepaare gegeneinander antraten, kam beim Publikum gut an, wie sich den zahlreichen positiven Kommentaren etwa unter dem Sieger-Post auf der Instagram-Seite der Show entnehmen lässt.

"Tolle Show, tolles Team!!!! Ich war schon lange nicht mehr so lange wach", ist zu lesen. Voll des Lobes auch dieser Post: "Vielen Dank Annemarie, Wayne, Anna-Maria und Bushido für die großartige Unterhaltung. Eine echt tolle Samstagabendshow. Alle 4 so sympathisch. Ihr hättet alle den Sieg verdient."

Einige gingen in den Kommentaren auch auf den Moderationswechsel von Elton (53) zu Opdenhövel ein. So schreib eine Zuschauerin: "Tolle Show! Lustig mal ganz andere Spiele durch die Paare. Mir gefällt Matthias Opdenhövel als Moderator auf jeden Fall viel besser für diese Show. Ist meiner Meinung nach viel spritziger und wortgewandter. Bin auf jeden Fall nicht so schnell eingeschlafen wie früher. Nur die Werbung hat mich dann kurz vor Ende einschlummern lassen. Aber die gehört halt dazu."