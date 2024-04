Elton war von Beginn an dabei

"Es ist mir eine Ehre und ein Heimkommen zugleich. Ich kann es kaum erwarten nach 13 Jahren wieder in meinem alten Wohnzimmer zu stehen und freue mich auf alle prominenten Paarungen und verrückten Spiele", wird er zitiert. Opdenhövel moderierte von 2006 bis 2011 "Schlag den Raab" und 2010 "Schlag den Star". Auf ihn folgte von 2011 bis 2013 Steven Gätjen (51), seit 2016 hatte Elton durch die beliebte Sendung geführt. Nun gibt er das Zepter an seinen Vorgänger zurück.

An dem Aufbau der Sendung selbst ändert sich laut Pressemitteilung nichts: In bis zu 15 Runden treten weiterhin zwei prominente Gegner im Duell gegeneinander an, der Gewinner erhält 100.000 Euro. Die erste "Schlag den Star"-Ausgabe mit Matthias Opdenhövel wird am 1. Juni um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn ausgestrahlt.