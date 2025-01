In der ProSieben -Show "Schlag den Star" haben sich am Samstagabend (11. Januar) Detlef Soost (54) und Kate Hall (41) den Sieg geholt. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen konnten sie sich gegen Eko Fresh (41) und seine Ehefrau Sarah Bora (34) durchsetzen. Die beiden prominenten Paare duellierten sich unter anderem bei Spielen wie Badminton, "Blamieren oder Kassieren", Broomball, Wasser-Staffel oder einer Lastenrad-Challenge.

"Bügel fangen" bringt die Entscheidung bei "Schlag den Star"

Das Spiel Nummer 14 namens "Bügel fangen", bei dem sich die Paare gegenseitig Kleiderbügel zuwerfen und mit einer Stange am Haken auffangen mussten, brachte die Entscheidung. Detlef Soost und Kate Hall lagen dabei erneut knapp vorne und sicherten sich den Sieg in der ersten Ausgabe von "Schlag den Star" des Jahres 2025. Das Gewinnerehepaar konnte sich über den Geldkoffer mit 100.000 Euro freuen.

"Ich war zum Ende hin wahnsinnig angespannt", erklärte Kate Hall laut ProSieben nach der Sendung. "Es war so krass." Ihr Ehemann Detlef Soost sagte: "Es ist schon Wahnsinn, wenn du es allein machst", zu zweit sei es aber noch mal was ganz anderes. "Dass wir das gemeinsam gemacht haben, ist für mich das Schönste und Wundervollste", so der Tänzer und Choreograf.