Aaron Troschke hat sich "richtig reingehängt"

Für das ausstrahlende ProSieben waren Annemarie Carpendale (48), Thore Schölermann (41), Simon Gosejohann (50) und Andrea Kaiser (43) angetreten. Für das Team Sat.1 gingen Marlene Lufen (55), Matthias Killing (46), Aaron Troschke (36) und Caroline Frier (42) an den Start. Nach einem stundenlangen Kopf-an-Kopf-Rennen brachte schließlich Troschke die Entscheidung nach 1 Uhr nachts.

Im Matchballspiel "Team-Reck" mussten alle Kandidatinnen und Kandidaten möglichst lange an einer Stange hängen. Sobald jemand losließ, lief die Zeit für das jeweilige Team langsamer. Am Ende blieb nur noch Aaron Troschke hängen. Eine Minute musste er noch durchhalten, damit die Mannschaft den Sieg holt. Und er schaffte es. "Team blau gewinnt. Aaron Troschke hat sich für den Sieg am Ende nochmal richtig reingehängt", hieß es auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung. Das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro wird jeweils zur Hälfte an die Arche und die Tafel gespendet.