"Der letzte Bulle" gegen den "Bergretter": Beim Duell der beliebten Serienschauspieler Henning Baum (53) und Sebastian Ströbel (49) bei " Schlag den Star" war es am Samstagabend bis zum Schluss spannend. Am Ende konnte sich jedoch Ströbel durchsetzen und 100.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Beim "Abhängen" hatte Henning Baum Erfahrung, aber dennoch das Nachsehen

Die Entscheidung fiel im 15. und letzten Spiel mit dem Titel "Abhängen." Darin hatte Baum bereits Erfahrung. 2016 trat er bei "Schlag den Star" gegen den ehemaligen Gewichtsheber Matthias Steiner (43) an - und musste sich ebenfalls beim Klammern an einen Boxsack beweisen. Damals schrieb der "Bulle" mit zwölf Minuten TV-Geschichte. Zehn Jahre später meinte er nun: "Man muss das Ganze dem natürlichen Älterwerden anpassen. Ich wäre dafür, dass gewinnt, wer am längsten auf einem Sandsack liegen kann."

Doch das ließ Moderator Matthias Opdenhövel (55) natürlich nicht durchgehen. Und so mussten die Schauspieler zeigen, wer am längsten hängen kann. Nach mehr als 13 Minuten gewann Ströbel das Spiel und die ganze Show. Henning Baum nahm seine Niederlage aber sportlich: "Der Sebastian hat insgesamt so viele Spiele gewonnen. Es ist jetzt auch wirklich gerecht, dass er gewonnen hat." Ströbel sei "in vielen Sachen wirklich besser" gewesen.

Im Laufe der Sendung mussten die Kandidaten allerdings immer wieder einigen Pannen trotzen. Der draußen geplante "Wurf-Dreikampf" musste wegen Sturms nach hinten verschoben werden (Ströbel gewann ihn dann), stattdessen kam der "Mini-Bagger" dran. Doch Baums Fahrzeug funktionierte nicht, und dann ging auch noch Opdenhövels Hupe nicht richtig. "Ich würde gerne das Startsignal geben, aber auch die Tröte hat sich verabschiedet."

Auch bei den Quoten lief es nicht so gut. Die Gesamtreichweite lag bei 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, beim jüngeren Publikum betrug der Marktanteil lediglich 8,9 Prozent Marktanteil - so niedrig wie rund seit einem Jahr nicht mehr.