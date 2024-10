In knapp einem Monat ist es wieder so weit: Bei der beliebten RTL-Show "Wer wird Millionär?" stellen sich traditionell vier Prominente den kniffligen Fragen von Kult-Quizmoderator Günther Jauch (68) - und das für den guten Zweck. Beim ersten Teil des Prominenten-Specials treten Rapper Bushido (46), Komikerin Cindy aus Marzahn alias Ilka Bessin (52), Comedian Ralf Schmitz (49) und "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni (50) an, um eine Million Euro zu erspielen.