Große Namen auf der Bühne

Die ersten neun Acts, die dabei sein werden, hat der Mitteldeutsche Rundfunk nun verkündet. Auch wenn es noch nicht die gesamte Riege an Stars sein soll, fallen jetzt schon große Namen der Schlagerszene. Fans dürfen sich demzufolge auf Andrea Berg (59), Andreas Gabalier (40) oder auch Michelle (53) freuen. Frankreichs Idol Mireille Mathieu (78), DJ Ötzi (54), Andy Borg (64), Semino Rossi (63), Melissa Naschenweng (34) und Die Draufgänger werden ebenso dabei sein.

Passend zum Motto soll sich das Stadion in Kitzbühel "in ein gigantisches Lichtermeer" verwandeln, kündigt ARD an, das Silbereisens großes Schlagermusikfest am 21. Juni ab 20:15 Uhr - ebenso wie ORF - ausstrahlt. In einem Statement freut sich der Moderator auf "die TV-Open-Air-Show des Jahres".