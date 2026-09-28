SchleFaZ-Staffel 3: Diese 8 Filme kommen bei Kalkofe + Rütten

Die teuflische Trauung ist erst der Anfang: Nachdem „Geisterjäger John Sinclair – Die Dämonenhochzeit“ bereits als Auftaktfilm der dritten Staffel von „#SchleFaZ – Die schlechtesten Filme aller Zeiten“ feststand, öffnen Oliver Kalkofe und Peter Rütten nun auch für den Rest der Staffel die Pforten zur Filmhölle. Und was da zum Vorschein kommt, dürfte selbst hartgesottene Trashfilm-Fans das Fürchten lehren.

Sprechende Haie auf dem Mond?

Ab 30. Oktober nehmen sich die beiden bei NITRO und auf RTL+ wieder acht Werke vor, die auf der Qualitätsskala zuverlässig Richtung Erdmittelpunkt marschieren. Auf dem Weg durch die cineastische Unterwelt begegnen ihnen unter anderem sprechende Haie auf dem Mond, Vietnam-Action mit Wiener Schmäh, philippinische Martial-Arts-Akrobatik und ein Robo-Soldat auf Menschenjagd. Mit gewohntem Fachwissen, scharfer Zunge und bemerkenswerter Leidensfähigkeit sorgen Olli und Peter dafür, dass selbst aus den tiefsten Abgründen der Filmgeschichte noch beste Unterhaltung emporsteigt.