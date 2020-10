Schlimmster Chris in Hollywood: Internet zieht über Chris Pratt her

Seine Schauspielkollegen Mark Ruffalo und Robert Downey Jr. nahmen Pratt auf ihren Social-Media-Accounts in Schutz. "Chris ist ein wahrer Christ, der nach Prinzipien lebt. Er hat nie etwas anderes an den Tag gelegt, als positive Einstellung und Dankbarkeit", so Robert Downey Jr. auf Instagram. "Statt Verleumdungen zu äußern, schaut euch an, wie er sein Leben lebt. Er ist in der Regel einfach nicht politisch in der Öffentlichkeit", schrieb Mark Ruffalo.

Auch Pratts Ehefrau Katherine Schwarzenegger rief zu mehr Toleranz auf: "Wir brauchen Liebe und keine Gemeinheiten. Lasst uns das mal versuchen." Bisher hat sich Chris Pratt selbst nicht zum Backlash geäußert.