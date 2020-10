"New Girl"-Stars für US-Wahlaufruf wieder vereint

Who's that Girl? It's Jess! Die engagierte Lehrerin Jess Day und ihre beiden WG-Mitbewohner Nick Miller und Winston Bishop sind drei der fünf Hauptfiguren aus der Nerd-Serie "New Girl", gespielt von Zooey Deschanel, Jake Johnson und Lamorne Morris. In einem via Instagram geteilten Video rufen die drei fiktiven Freunde zur Teilnahme an der US-Präsidentschaftswahl auf und erklären auch gleich wie die Stimmabgabe funktioniert.

Den witzigen Aufruf zur Stimmabgabe initiiert die fiktive Politikerin Fawn Moscato, die ebenfalls in der Serie vorkommt und von Zoe Lister-Jones gespielt wird.