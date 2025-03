Laut "Variety" hat sich Disney bislang nicht zu diesen Plänen geäußert. Allerdings wird vermutet, dass die vielen Kontroversen rund um die neue "Schneewittchen"- Realverfilmung dazu beigetragen haben, die Premiere in Hollywood auf ein Minimum an Öffentlichkeit zurückzufahren.

Die "Schneewittchen"-Kontroversen im Überblick

Im Wesentlichen geht es um drei Kontroversen, die rund um den Film entstanden sind. Zum einen spielt der anhaltende Konflikt in Palästina eine Rolle, da Gal Gadot aus Israel stammt und auf Social Media ihre Heimat unterstützt, während Zegler auf Social Media offen ihre Unterstützung für Palästina postet.

Zum anderen äußerte Zegler Kritik am Original-Zeichentrickfilm und bezeichnete die Rollenbilder darin als "veraltet", was sie nicht gerade beliebt bei den Fans machte.

Anfang 2024 übte zudem "Game of Thrones"-Star Peter Dinklage (55) in einem Podcast-Interview Kritik an der neuen Produktion, da sie negative Stereotype verewige. Die Geschichte bezeichnete er wegen ihrer Darstellung von "sieben Zwergen, die zusammen in einer Höhle leben" als "rückständig".