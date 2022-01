Dinklage ist kein Fan des Märchens, stellt er klar, denn die Geschichte sei nicht mehr zeitgerecht, nicht mehr politisch korrekt und einfach "verdammt rückständig":

"Du bist in gewisser Weise fortschrittlich, aber dann machst du immer noch diese verdammt rückständige Geschichte über sieben Zwerge, die zusammen in einer Höhle leben. Was zum Teufel machst du da, Mann?"