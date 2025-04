Gerade noch zeitgerecht vor Siasonende auf den Pisten wurden Ende März die Dreharbeiten zu Staffel 3 der beliebten ORF-Serie "School of Champions" abgeschlossen . Bis wir sie zu sehen bekommen, wird freilich noch ein Jahr vergehen, doch so viel ist sicher: An Aufregung mangelt es in den neuen Folgen bestimmt nicht.

Regisseur Jakob Fischer fügt hinzu: "In der dritten Staffel stellen wir die Schüler:innen der Ski Akademie Gastein vor ihre bisher größten Herausforderungen – es geht ums sportliche Überleben. Wir haben versucht, die emotionalen Momente noch intensiver zu gestalten, die Ski-Action abwechslungsreicher zu machen – und natürlich einige der besten jungen Schauspieler:innen, die gerade im Fernsehen zu sehen sind, noch stärker in den Fokus zu rücken."

Regisseurin Johanna Moder hebt in einer ORF-Presseaussendung die wichtigste Frage hervor: "In dieser Staffel werden unsere jungen Heldinnen und Helden mit der entscheidenden Frage konfrontiert: Ist die persönliche Karriere wichtiger oder die Freundschaft untereinander?“

Die Schließung der Schule droht und damit der Wegfall des Trainings und der Startplätze in der kommenden Rennsaison – und das neben den Herausforderungen des Erwachsenwerdens und den persönlichen Challenges der Jung-Stars. Fest steht: Das dritte Jahr bringt Veränderungen, neue Herausforderungen, unerwartete Wendungen – und stellt die Champions vor große Entscheidungen.

Wer spielt in Staffel 3 mit?

Neben Emilia Warenski, Imre Lichtenberger, Luna Mwezi, Mikka Forcher und Moritz Uhl standen unter der Regie des "School of Champions"-erfahrenen Duos Jakob Fischer (auch bei Staffel zwei) und Johanna Moder (auch bei Staffel eins) u. a. im Gasteinertal und in Wien wieder Jakob Seeböck, Gregor Seberg, Simon Hatzl, Thomas Mraz, Marie Theres Müller, David-Joel Oberholzer, Anna Thunhart, Oliver Rosskopf, Julia Rosa Peer, Judith Altenberger und Ferdinand Hofer vor der Kamera.

Die dritte Staffel von "School of Champions" soll 2026 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.