Details zum Serien-Cast

Prominentestes Gesicht in dem überwiegend jungen Nachwuchs-Cast ist der bayerische Schauspieler Ferdinand Hofer (30). Bekannt ist er für seine Rolle des Co-Kommissars Kalli Hammermann (seit 2014) der Münchner "Tatort"-Ermittler Batic und Leitmayr (seit 1991) sowie für seine Rolle als Jungpolizist Max Simmerl (seit 2013) in den Eberhoferkrimiverfilmungen (seit 2013). In "School of Champions" spielt er den Trainer Albin.

Dessen Kollegin Tina wird von der österreichischen Schauspielerin Judith Altenberger (geb. 1996) verkörpert. Gemeinsam mit ihrer Schwester Verena Altenberger (36) war sie in "Gesicht der Erinnerung" (2022) von Regisseur Dominik Graf (71) zu sehen.

Der österreichische Schauspieler Thomas Mraz (48) spielt den Landwirt Karl Strobl, dessen eine Tochter sich auf das Internat mogelt. Zu sehen war er auch in den Erfolgsproduktionen wie "Der Pass" (2023), "Kaiserschmarrndrama" (2021) oder "Vorstadtweiber" (2015-2022). Außerdem ist er Teil der "Landkrimi"- und "Stadtkomödie"-Reihen.