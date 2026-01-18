School of Champions-Staffel 3: Wie viele Folgen, wann ist Finale?

In Staffel 3 des (winter)sportlichen Serienhits wird die österreichische Ski-Elite von morgen mit einer schockierenden Nachricht konfrontiert wird: Es droht die Schließung der "School of Champions" – und ihre Rettung liegt in den Händen der Nachwuchs-Sportlerinnen und -Sportler! Die Jungstars müssen sich außerdem neben sportlichen Challenges auch weiterhin mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens herumschlagen, damit sie auf dem Weg zur Ziellinie nicht nur das nächste Tor, sondern auch immer mehr zu sich selbst finden. Ob ihnen das gelingt, kann hier nicht verraten werden - stattdessen geht es um den Episodenfahrplan , der natürlich bereits bekannt ist.

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Es geht los ab Sonntag, dem 18., und Montag, dem 19. Jänner 2026, um 20.15 und 21.05 Uhr (danach jeweils montags) in Doppelfolgen auf ORF 1. Somit ergibt sich folgender Episodenkalender:

18. Jänner 2026: Episoden 1 + 2

19. Jänner 2026: Episoden 3 + 4

26. Jänner 2026: Episoden 5 + 6

2. Februar 2026: Episoden 7 + 8

Außerdem sind seit 1. Jänner 2026 bereits alle 8 Folgen der dritten Staffel auf ORF ON zum Streamen verfügbar.