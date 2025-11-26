Die letzten Saison, bevor die Nachwuchs-Ski-Stars endgültig in die Profi-Kader wechseln, beginnt! Der Tod einer jungen Skifahrerin wirft einen dunklen Schatten über den Skizirkus. War es wirklich ein Unfall – oder steckt ein neues, kaum nachweisbares Dopingmittel dahinter? Während Gerüchte und Druck zunehmen, taucht die ehrgeizige PR-Strategin Naima Winkler (Hilde Dalik) auf. Sie will den Skisport als emotionales Reality-Format neu inszenieren – mit mehr Drama, Risiko und medialer Wirkung.

Zwischen Ruhm, Ehrgeiz und Selbstzweifel geraten die Athletinnen und Athleten, aber auch die ständig geforderten Kader-Trainer Christian (Julian Looman) und Toni (Markus Krojer) an ihre Grenzen: Dani (Emilia Warenski) wird als „Dani Diavola“ zur Rebellin, Nikki (Imre Lichtenberger) verliert sich im Ruhm, Georg (Moritz Uhl) wird in ein Dopingkomplott verstrickt, Solenn (Marie Theres Müller) kämpft zwischen Familie und Karriere, Nawal (Luna Mwezi) ringt zwischen Sport, Unternehmertum und ihren Gefühlen für den alten Freund Benji (Michael Schweisser), Luca (Mikka Forcher) trifft wieder auf Fabienne (Nadja Sabersky) und ihre Suche nach Freiheit geht weiter, und Bobby (David-Joel Oberholzer) droht in die „Manosphere“ abzurutschen. Am Ende geht es nicht mehr nur um Hundertstel – sondern um Identität, Freundschaft und den Mut, zu sich selbst zu stehen.