"School of Champions": Dreharbeiten zu Staffel 4 gestartet
Ihr letztes Schuljahr steht bevor in der "School of Champions"! Zwischen Reality-Format und Doping-Gerüchten: Bei den seit Dienstag, 25. November 2025, laufenden Dreharbeiten zur vierten Staffel der Erfolgsserie starten die Jung-Athletinnen und -Athleten in ihre letzte Saison im Nachwuchs-Bereich.
Sie müssen dabei neben sportlichen Challenges auch weiterhin mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens fertigwerden, wenn sie auf dem Weg zur Ziellinie nicht nur das nächste Tor, sondern auch immer mehr zu sich selbst finden
Worum geht es in Staffel 4?
Die letzten Saison, bevor die Nachwuchs-Ski-Stars endgültig in die Profi-Kader wechseln, beginnt! Der Tod einer jungen Skifahrerin wirft einen dunklen Schatten über den Skizirkus. War es wirklich ein Unfall – oder steckt ein neues, kaum nachweisbares Dopingmittel dahinter? Während Gerüchte und Druck zunehmen, taucht die ehrgeizige PR-Strategin Naima Winkler (Hilde Dalik) auf. Sie will den Skisport als emotionales Reality-Format neu inszenieren – mit mehr Drama, Risiko und medialer Wirkung.
Zwischen Ruhm, Ehrgeiz und Selbstzweifel geraten die Athletinnen und Athleten, aber auch die ständig geforderten Kader-Trainer Christian (Julian Looman) und Toni (Markus Krojer) an ihre Grenzen: Dani (Emilia Warenski) wird als „Dani Diavola“ zur Rebellin, Nikki (Imre Lichtenberger) verliert sich im Ruhm, Georg (Moritz Uhl) wird in ein Dopingkomplott verstrickt, Solenn (Marie Theres Müller) kämpft zwischen Familie und Karriere, Nawal (Luna Mwezi) ringt zwischen Sport, Unternehmertum und ihren Gefühlen für den alten Freund Benji (Michael Schweisser), Luca (Mikka Forcher) trifft wieder auf Fabienne (Nadja Sabersky) und ihre Suche nach Freiheit geht weiter, und Bobby (David-Joel Oberholzer) droht in die „Manosphere“ abzurutschen. Am Ende geht es nicht mehr nur um Hundertstel – sondern um Identität, Freundschaft und den Mut, zu sich selbst zu stehen.
Diese Stars spielen mit
Neben Emilia Warenski, Imre Lichtenberger, Luna Mwezi, Mikka Forcher, Moritz Uhl, Marie Theres Müller und David-Joel Oberholzer stehen für die acht neuen Folgen bis voraussichtlich April 2026 unter anderem im Gasteinertal und in Wien erneut Jakob Seeböck, Gregor Seberg, Anna Thunhart, Thomas Mraz und Julian Looman sowie erstmals Hilde Dalik, Michael Schweisser, Nadja Sabersky und Markus Krojer vor der Kamera.
Die ersten beiden Staffeln von „School of Champions“ können zum Wiedersehen auf ORF ON gestreamt werden. Die neuen Folgen der dritten Saison stehen ab 1. Jänner 2026 zur Verfügung.