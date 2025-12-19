Heuer gibt es wieder eine schrille Bescherung. Uns erwartet nämlich die Fortsetzung des Austro-Weihnachtshits "Schrille Nacht" von 2022, der damals auch mit dem Fernsehpreis der Erwachsenenbildung ausgezeichnet wurde. Am Dienstag, dem 23. Dezember 2025 , zeigen uns die Regisseure Arash T. Riahi und Arman T. Riahi (Episoden 1 bis 5 sowie 7) sowie Regisseurin Mirjam Unger (Episode 6) "Schrille Nacht 2" um 20.15 Uhr in einer ORF-1-Premiere - sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON

Darum geht es im Episodenfilm und diese Stars wirken mit

Alle Jahre wieder soll alles perfekt sein – doch kaum rückt der Heilige Abend näher, zeigt sich: Zu Weihnachten läuft selten alles nach Plan. Diese Erfahrung macht in "Schrille Nacht 2" auch ein Großvater, als seine Familie beschließt, der Umwelt zuliebe heuer auf Geschenke zu verzichten. Auch zwei am Flughafen gestrandete Fremde haben sich das "Fest der Liebe" sicherlich anders vorgestellt – doch wenigstens stimmt die Gesellschaft.

Der Geduldsfaden reißt außerdem bei einem Mann, dessen Freunde am Weihnachtsmarkt nüchtern bleiben wollen. Alte Gewohnheiten geraten ins Wanken – und damit auch die Freundschaft. Noch ernüchternder droht der Heilige Abend für eine junge Haushälterin zu werden, die über die Feiertage eine Villa hüten soll – bis jemand einbricht, der mit den Besitzern noch eine Rechnung offen hat. Auch eine resolute Dame im Altersheim hat mit ihrer Vergangenheit noch nicht ganz abgeschlossen: Dank ihrer Enkelin bekommt sie eine zweite Chance, jenes Weihnachtsquiz zu gewinnen, das ihr einst gestohlen wurde.

Trost findet außerdem eine junge Scheidungsanwältin, die selbst gerade eine Trennung hinter sich gebracht hat, ausgerechnet in künstlicher Intelligenz. Und sogar ein Pfarrer läuft Gefahr, den Heiligen Abend allein verbringen zu müssen – doch dann führt ihn ein geheimnisvoller Flyer an einen Ort, an dem das Fest plötzlich eine ganz neue Bedeutung bekommt.

Für den Episodenfilm standen von April bis Juni 2025 wieder zahlreiche Publikumslieblinge vor der Kamera, darunter Karl Fischer, Julia Franz Richter, Thomas Prenn, Erika Mottl, Aglaia Szyszkowitz, Alina Schaller, Marcel Mohab, Marlene Hauser, Doris Schretzmayer und Aleksandar Petrovic.