Heiliger Abend 2025 in ORF: Das steht auf dem TV-Programm
Während ORF 1 am Heiligen Abend 2025 auf familientaugliche Blockbuster setzt - um 20.15 Uhr das Kultmusical "Mamma Mia!", ab 21.55 Uhr die Romantic-Comedy "Liebe braucht keine Ferien" -, wird es auf ORF 2 sehr besinnlich: Stefanie Hertel und Marco Ventre landen um 20.15 Uhr zu "Weihnachten auf Gut Aiderbichl" mit stimmungsvoller Musik, zahlreichen Stars – von DJ Ötzi und Johnny Logan über Francine Jordi und die Meissnitzer Band bis Stefan Mross – sowie berührenden Tiergeschichten. Danach um 21.45 Uhr begrüßt Franz Posch traditionell zu "Mei liabste Weihnachtsweis".
Das erwartet uns in "Weihnachten auf Gut Aiderbichl"
Stimmungsvolle Musik und berührende Geschichten von geretteten Tieren, die auf Gut Aiderbichl ein neues Zuhause gefunden haben. Von Hochlandrind Sammy, das wieder mit seiner Familie vereint ist, über das Frettchen Anna, das mit Lucy, Sepp und Sohn Herkules eine neue Frettchen-Familie gefunden hat, bis hin zu den Ziegenbabys Simon und Laurenz, die von den Tierpflegerinnen Martina und Eva liebevoll mit dem Fläschchen aufgezogen wurden und Katze Lilly, die bei Frau Harms ein schönes Platzerl bekommen hat.
Zahlreiche Stars zeigen ihr großes Herz für Tiere, erzählen von ihren ganz persönlichen Weihnachtserlebnissen und präsentieren weihnachtliche Lieder vor der stimmungsvollen Kulisse von Gut Aiderbichl. Mit dabei sind DJ Ötzi, Johnny Logan, Francine Jordi, Marco Ventre & Band, die Meissnitzer Band, More Than Words, Die jungen Zillertaler, Stefan Mross, Sassy, Mountain Crew sowie Sara de Blue & Judith Lisa feat. Saxolution.
Das erwartet uns in "Mei liabste Weihnachtsweis"
Wenn alle zur Ruhe kommen und die Heilige Nacht anbricht, lädt Franz Posch wieder zu einem besonders stimmungsvollen Weihnachtsabend mit Volksmusik und Gemütlichkeit ein. Gemeinsam mit ausgewählten Musikgruppen lässt er die schönsten Weihnachtsweisen erklingen und sorgt für einen musikalisch-besinnlichen Ausklang. Aus dem ORF-Landesstudio Tirol präsentiert er mit Wiesberger Dreigesang, Pulverriedl Musi, Zillertaler Weisenbläser und Familie Runggatscher deren liebste Weihnachtsmeldodien.
Gemeinsam mit den Musikantinnen und Musikanten erfüllt Posch Musikwünsche, die die Zuschauerinnen und Zuschauer vorab einschicken können. In der Sendung werden persönliche Videogrüße von Menschen gezeigt, die am Heiligen Abend nicht bei ihren Liebsten sein können.