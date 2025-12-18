Heiliger Abend 2025 in ORF: Das steht auf dem TV-Programm

Stimmungsvolle Musik und berührende Geschichten von geretteten Tieren, die auf Gut Aiderbichl ein neues Zuhause gefunden haben. Von Hochlandrind Sammy, das wieder mit seiner Familie vereint ist, über das Frettchen Anna, das mit Lucy, Sepp und Sohn Herkules eine neue Frettchen-Familie gefunden hat, bis hin zu den Ziegenbabys Simon und Laurenz, die von den Tierpflegerinnen Martina und Eva liebevoll mit dem Fläschchen aufgezogen wurden und Katze Lilly, die bei Frau Harms ein schönes Platzerl bekommen hat.