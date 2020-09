„Schuld“ auf Netflix: Ferdinand von Schirach in Serie

Bekannte Gesichter

Die Hauptfigur wird von Moritz Bleibtreu gespielt. In den Gastrollen treten mit Lars Eidinger, Josefine Preuß, Jürgen Vogel und Devid Striesow immer wieder große Namen der deutschen Film- und Fernsehlandschaft auf. Jede Folge dauert 45 Minuten und ist nicht an andere Episoden gekoppelt, so dass ein leichter Ein- und Ausstieg in jeder Folge möglich ist. Die moralischen Dilemmata der einzelnen Fälle machen große philosophische Fragen konkret und regen zu lebhaften Diskussionen über das oft als undurchsichtig wahrgenommene Justizsystem an.