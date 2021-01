Darum müssen Schwarze Schauspielerinnen ihr Haar oft selbst stylen

In dem Thread wird aufgezeigt, dass Schauspielerinnen wie Tati Gabrielle aus “Chilling Adventures of Sabrina” oder Trina McGee aus “Boy Meets World” ihre Haare für die Dreharbeiten oftmals selbst stylen müssen, weil es an Personal fehlt, das das Haar von Women of Color stylen kann und außerdem über das nötige Equipment verfügt.

“Dieser Scheiß bricht mir das Herz”: So lautet die Caption des Threads, unter dem eifrig über das Thema diskutiert wird.