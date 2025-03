Spätestens mit seiner Rolle im Netflix-Film "Army of the Dead" und dessen Prequel "Army of Thieves", das er selbst inszenierte, ist Matthias Schweighöfer (44) außerhalb Deutschlands bekannt. Nun wird der Schauspieler in einer englischsprachigen Serienproduktion zu sehen sein. Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, hat Schweighöfer eine Rolle in der Serie "Vanished" ergattert.

Neben dem Deutschen bietet "Vanished" einen internationalen Starcast auf. Die Hauptrollen spielen die amerikanische "The Big Bang Theory"-Hauptdarstellerin Kaley Cuoco (39) und der aus "Peaky Blinders" bekannte Brite Sam Claflin (38). Auch die Französin Karin Viard (59) ist mit von der Partie.