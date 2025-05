Damit hat für die Maus alles angefangen: 1928 war Walt Disneys Schöpfung Mickey Mouse erstmals in "Steamboat Willie" auf der Leinwand zu sehen und bald trat sie ihren Siegeszug rund um die Welt an. Zugleich war es der erste vollständig vertonte Zeichentrickfilm. Da die Urheberrechte für diese Figur seit 2024 abgelaufen sind, erwartet uns nun in den Kinos eine Slasher-Komödie nach Motiven des Zeichentrick-Klassikers. Hier ist der verrückte Trailer zu "Screamboat":