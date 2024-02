Screen Actors Guild Awards 2024 live auf Netflix streamen!

In den 1990ern und frühen Nullerjahren war es noch anders. Da wurde jede große Preisverleihung aus den USA, immerhin bis zum Drehschwindel geschwungene Wiege des Entertainments, auch im deutschsprachigen Raum (meist auf deutschen Privatsendern) übertragen. Oscars, Grammys, Emmys, Golden Globes, MTV Movie Awards – you name it, bei all diesen Megaevents konnten auch wir in Österreich und Deutschland live beiwohnen. Heutzutage sind davon nur noch die Oscars übrig geblieben, aber wenigstens diese werden mit Trompeten und Posaunen Jahr für Jahr auf ProSieben und dem ORF angepriesen.

Netflix aber scheint uns enttäuschte Film- und Serienfans erhört zu haben. Denn das erste Mal übertragt der Streamingriese dieses Jahr die renommierten Screen Actors Guild Awards, die als verlässlicher Vorbote der Oscars gelten (es werden aber auch Serien ausgezeichnet) – und das auch noch live!

Ganz im Netflix-Stil gibt es natürlich auch einen Trailer: